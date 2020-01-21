В «ЛНР» и «ДНР» продолжает сокращаться численность населения

В «ЛНР» и «ДНР» по состоянию на 1 декабря 2019 года проживали 3 млн 712 тыс. 550 чел., что на 30 922 чел. (или 0,8%) меньше по сравнения с численностью населения на 1 января 2019 года. Таковы сводные данные «управлений статистики» обеих «республик».

Так, в «Донецкой народной республике» на 1 сентября наличное население (по факту нахождения, а не прописки) составляло 2 млн 267 тыс. 753 чел. В сравнении с 1 января 2019 года число жителей сократилось на 17 833 чел. или на 0,8%..

Из них, число городских жителей составило 2 млн 160 тыс. 17 чел. (95,2% от всего населения «ДНР»), а сельских – 107 тыс. 736 чел.

По-прежнему, в «республике» наиболее населенными городами являются Донецк, Макеевка, Горловка и Енакиево. В свою очередь, наиболее населенными районами остаются Старобешевский и Амвросиевский.

В «Луганской народной республике» наличное население по состоянию на 1 декабря составило 1 млн 444 тыс. 797 чел. По сравнению с 1 января за 11 месяцев население сократилось на 13 089 чел. (или на 0,8%). В «ЛНР», как и раньше, доля сельского населения немного превышает «ДНР»: число городских жителей составляет 1 млн 356 тыс. 437 чел. (93,9%), сельское – 88 тыс. 360 чел. (6,1%).

Во всех городах и районах «ЛНР» продолжается снижение численности населения. Большее всего жителей приходится на Луганск и отдельные территории Станично-Луганского района – 434 тыс. 58 чел., Хрустальный (до переименования – Красный Луч) – 114 тыс. 896 чел., Сорокино (до переименования – Краснодон) и Краснодонский район – 124 тыс. 458 и Алчевск – 103 тыс. 965 чел.

Наименьшее количество человек проживают в Голубовке (до переименования – Кировск) и отдельных территориях Попаснянского района – 33 тыс. 168 чел. и Первомайске – 39 тыс. 761 чел.