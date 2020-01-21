Более 77 тысяч жителей Луганщины пользуются электронными услугами ПФУ

77,3 тыс. жителей Луганской области являются пользователями веб-портала электронных услуг Пенсионного фонда Украины (ПФУ). Об этом сегодня, 21 января, сообщает пресс-служба Главного управления ПФУ в Луганской области.

«ПФУ сегодня выступает флагманом внедрения новейших технологий. С каждым годом все более доступными становятся услуги, получить которые ранее без посещения его учреждений было просто нереально. Преимущества электронных сервисов оценили и жители самой восточной области нашей страны – Луганщины», – говорится в сообщении.

Так, по информации ведомства, постоянная разъяснительная работа о возможностях веб-портала Фонда в трудовых коллективах, электронных и печатных изданиях, на телевидении и радио дает положительный результат. По состоянию на 1 января 2020 года на нем зарегистрировалось 77,3 тыс. граждан. Наибольшее количество пользователей – 16 919 – имеет Рубежанское объединенное управление.

Кроме того, в области не прекращается и работа по организации целевого индивидуального информирования лиц, изъявивших желание получать СМС-сообщения. По данным регионального управления, на начало 2020 года зарегистрировано 50 060 заявлений граждан на получение этой услуги, в том числе за 2019 год – 17 492 заявления.

Также набирает популярность и достаточно новая услуга – назначение пенсии через веб-портал электронных услуг Фонда в «одно касание».

С помощью электронных сервисов Пенсионного фонда каждый застрахованный работник может проверить, какие отчисления делает за него работодатель, а также можно проверить свои персональные данные на наличие ошибок.

Также в личном кабинете доступен электронный сервис «Пенсионный калькулятор» для прогнозного расчета будущей пенсии. Кроме того, доступен сервис получения справок, достоверность которых подтверждается QR-кодом.

Напомним, ПФУ внедряет в тестовом формате новый электронный сервис – мобильное приложение «Пенсионный фонд». Теперь граждане имеют возможность доступа к электронным сервисам Фонда в удобном формате с мобильных устройств – смартфонов и планшетов.

Также сообщалось, в Украине минимизирована возможность влияния человеческого фактора на размер пенсии.