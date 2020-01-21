От авторов «Охматдет»: В Славянске создадут супер-современный медицинский центр для детей (Фото)

В Славянске (Донецкая обл.) на базе областной детской больницы появится современный медицинский центр, проект которого разработали авторы здания Национальной детской специализированной больницы «Охматдет» (Киев). Также практически завершены работы по энергосбережению в детской поликлинике. Об этом сообщает корреспондент «Донецких новостей».

Термомодернизация здания детской поликлиники должно привести к существенному сокращению потребления энергоносителей. «А также к улучшению внешнего вида и комфортного нахождения в помещении», – отметил городской голова Славянска Вадим Лях.

Он напомнил, что здание поликлиники было построено в 1994 году. «В 90-е годы, качество этого сооружения соответствующее. Температурный режим – +16-18 градусов в кабинетах, а это маленькие дети. После проведенных работ стало значительно теплее. Еще не полностью закончены работы, но эффект виден», – констатировал мэр.

При поликлинике сейчас работают подразделения как городского, так и областного уровня. Так, амбулатория и Центр первичной медико-санитарной помощи («скорая помощь») обслуживают детей, проживающих в центре города. Здесь же – поликлиника областной детской больницы. «Все между собой совершенно замечательно уживаются. Дети, попадая на прием к своему семейному врачу, сразу получают направления при необходимости в детскую [городскую] больницу, а если есть необходимость, то и в областную поликлинику. Правда, штат сотрудников пока еще не укомплектован полностью – так как нам хотелось бы. Поэтому специалисты областной и городской поликлиник друг друга сейчас дополняют, взаимозаменяют и проблем на сегодняшний день с оказанием консультативной помощи нет», – пояснила начальник отдела здравоохранения Славянского городского совета Елена Джим.

Также в марте на базе областной деткой больницы (бывшая детская городская) приступят к созданию современного детского лечебного центра. Планируют начать строительство нового лечебного корпуса и провести капитальный ремонт действующего здания. Заказчиком всех работ выступает Департамент капитального строительства Донецкой облгосадминистрации.

«Детская больница получила статус областной 1 марта [2019 года] в рамках продолжающегося реформирования. На сегодняшний день мы обслуживаем не только всех детей города, но и детей области, центральной и северной части региона. Общее количество – около 250 тысяч детей. В здании стационарного отделения больницы в течении 38 лет не проводился никакой ремонт. Поэтому все коммуникации и внутреннее состояние требуют капитального ремонта. В этой связи Донецкой ОГА было принято решение о строительстве еще одного корпуса», – рассказал главный врач областной детской больницы Валерий Светличный.

По его словам, строительство здания займет до 2-х лет, а полная реализация проекта будет осуществляться на протяжении 4-х лет, в результате чего появится современный детский медицинский комплекс.

В итоге, рядом с действующим зданием областной детской больницы появится 5-этажный корпус. В нем будут размещены два хирургических отделения, а на первом этаже – поликлиника. «Проект хороший, им занималась киевская фирма "Киевмедпроект", которая делала проект "Охматдета". В марте работы будут начаты с увеличения мощности котельной. Затем – реконструкция действующей трансформаторной подстанции, потому что нагрузка на нее резко увеличится. Далее приступим к самому строительству корпуса, которое планируется закончить в течении полутора – двух лет», – отметил Светличный.

Как только корпус будет построен, в него областная больница перебазируется из нынешнего здания, в котором начнется капитальный ремонт. «Действующее сейчас здание закроется полностью на капитальный ремонт, а мы временно перейдем в новое построенное. Отремонтировать здание планируем на протяжении 2-х лет», – уточнил главврач.

«В общем, года за четыре мы получим хороший классный комплекс с хирургией. К сожалению, на сегодняшний день, оказание хирургической помощи населению города и северной части региона "разорвано". У нас хирургия – в Краматорске, а это не совсем удобно и правильно. Но с вводом в действие этого здания у нас эта проблема снимется», – подчеркнул Валерий Светличный.

Также главврач рассказал, что в декабре областная больница закончила покупку нового медицинского оборудования. «Мы закупили на 46 млн грн новое оборудование, которое позволит значительно улучшить лечебно-диагностический процесс. Это оборудование для лаборатории, реанимационного отделения, а также физиотерапевтическое оборудование. Это современное, импортное, хорошее оборудование, часть которого мы уже подключили. Для монтажа и подключения второй части мы ждем инженеров», – говорит Светличный.

Детская областная больница в Славянске

Детская областная больница в Славянске

Напомним, в связи с тем, что прежняя детская областная больница осталась в неподконтрольном украинской власти Донецке, было принято решение создать аналогичное учреждение на базе детского городской больницы Славянска.