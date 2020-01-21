Легализация оружия: В МВД рассказали о подготовке закона

Для эффективного контроля за оборотом легального и нелегального оружия необходимо качественной взаимодействие, как органов государственной власти, так и международных партнеров. Об этом сегодня, 21 января, заявил заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров, сообщает пресс-служба МВД.

«МВД формирует политику в сфере противодействия преступности и обеспечения общественного порядка и безопасности, а также в защите государственной границы. Мы подтверждаем свою готовность выступить лидером и координатором в международном проекте контроля оборота оружия. Для нас необходим комплексный подход по всем жизненным циклам оружия: от момента его создания до момента вывода из обращения и утилизации», – сказал Сергей Гончаров во время заседания Координационного совета программы ОБСЕ «Усиление возможностей государственных органов Украины в предотвращении и борьбе с незаконным оборотом оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ во всех аспектах».

Заместитель министра отметил, что важным остается нормативный вопрос урегулирования незаконного и законного оборота оружия. «Замечательным результатом нашей совместной работы будет наработка единого варианта закона, который бы соответствовал европейским стандартам, об урегулировании оборота оружия. Документ должен быть с четким определением дефиниций. Ведь одним из рисков является вопрос нормативной неопределенности. Мы должны создать четкие правила игры, тогда нам будет проще соблюдать контроль по этим правилам», – сказал Сергей Гончаров.

Он отметил, что в высших учебных заведениях системы МВД студенты и курсанты получают все необходимые знания для работы с оборотом оружия, как в городах, так и на границах страны. Однако МВД поддерживает инициативу проведения совместных международных учений и тренингов.