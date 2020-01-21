Глава ОБСЕ посетил КПВВ «Станица Луганская»: Чем интересовался и что пообещал (Фото)

Сегодня, 21 января, во время рабочего визита в Луганскую область действующий глава ОБСЕ Эди Рама вместе с председателем Луганской областной военно-гражданской администрации Сергеем Гайдаем проверил работу единственного пешеходного в области контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская». Об этом сообщает пресс-служба ЛугОВГА.

«Это первый ознакомительный визит нового главы ОБСЕ. Мы ждем от него ответ на самый актуальный из текущих вопросов о продлении деятельности СММ ОБСЕ на ночной период суток. Это очень важно и для местных жителей, и для наших военных. Потому что мы видим, что днем ​​на линии разграничения сохраняется тишина, а как только мониторинговая миссия отъезжает – начинаются враждебные обстрелы», – заявил Гайдай.

В пресс-службе уточнили, что относительно открытия КПВВ в Золотом Гайдай напомнил, что с украинской стороны вся инфраструктура готова.

Текущую ситуацию с безопасностью вблизи линии разграничения члены делегации обсудили с военными.

По информации пресс-службы Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ), во время визита гости ознакомились с особенностями функционирования КПВВ, уровнем пассажиропотока, условиями, при которых проходит процесс контрольно-проверочных процедур. «Больше всего заинтересовала политика безопасности в КПВВ в случае агрессии со стороны российско-террористических войск, которую обеспечивают пограничники из состава Объединенных сил. Во время визита Эди Рама отметил, что ситуация в районах, охваченных конфликтом, особенно для людей, которые там проживают, является сложной. Но они будут уделять максимум внимания для того, чтобы изменить ситуацию ради людей. Также Эди Рама заверил, что ОБСЕ сделает все возможное, чтобы достичь устойчивого перемирия», – говорится в сообщении.

Кроме того, по данным пресс-службы ЛугОВГА, Эди Рама должен ознакомиться с системой безопасности, гуманитарной ситуацией в области и деятельностью СММ ОБСЕ на местах.

Как сообщалось ранее, 20 января президент Украины Владимир Зеленский встретился с действующим главой ОБСЕ Эди Рамой. Они обсудили вопрос расширения мандата СММ на Донбассе, в частности работу ОБСЕ в формате 24/7 на всей территории Донбасса, включая наблюдение на российско-украинской границе.

Также сообщалось, что новый председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), премьер-министр и министр европейских и иностранных дел Албании Эди Рама заявил, что первый его визит, как главы ОБСЕ, будет в Украину.