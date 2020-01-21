Любовь к стране и ее защита: Украинцы высказались о приоритетах патриотизма

Украинцы считают, что главными составляющими патриотизма являются любовь в своей стране и готовность ее защищать. Таковы результаты общенационального исследования* Фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с соцслужбой Центр Разумкова, опубликованного сегодня, 21 января.

Так, основными составляющими патриотизма украинцы считают прежде любовь к своей стране (80%), готовность защищать свою страну, если надо – с оружием в руках (64%), воспитание у детей любви и уважения к своей стране (58%), соблюдение всех законов страны (56 %), знание истории своей страны, ее культуры (51%).

Несколько меньше граждане относят к патриотизму участие в выборах (38%), честное выполнение своих обязанностей (36%), общение на государственном языке (35%), уплату причитающихся налогов (30%), участие в общественной жизни (28%), уважение к власти (26%), а меньше всего – участие в борьбе с коррупцией и другими недостатками в государстве (21%).

Среди региональных различий следует выделить западный регион, где к приоритетами патриотизма было отнесено общение на государственном языке (60%), зато в других регионах эта составляющая имела в общественном мнении меньшую значимость (32% – в центральном регионе, 25% – в южном и 24% – в восточном).

Зато такую ​​составляющую, как уважение к власти, значительно больше относят к патриотизму в восточном регионе (42%), чем в остальных (28% – в южном, 20% – в центральном и 16% – в западном).

Также регионально отличается признание значимости для патриотизма уплаты причитающихся налогов:

41% – в восточном регионе;

36% – Южном;

25% – Центральном;

и 24% – Западном.

* Прим. – Общенациональное исследование проведено Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 13 по 18 декабря 2019 во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.