Донетчина: Жители Марьинского района смогут получить бесплатную правовую помощь

На Донетчине жители Марьинского района будут иметь возможность получить бесплатную первичную правовую помощь. Вчера, 20 января, подписан соответствующий меморандума о сотрудничестве между Марьинской районной государственной администрацией и благотворительным фондом «Каритас Мариуполь». Об этом сегодня, 21 января, сообщается на сайте фонда.

«При поддержке программы ООН по восстановлению и развитию мира благотворительный фонд Каритас Мариуполь совместно Марьинской райгосадминистрацией запускает проект по предоставлению бесплатной первичной правовой помощи», – говорится в сообщении.

Как отмечается, специалист центра будет консультировать жителей района с понедельника по пятницу с 8:00 до 16:00 по адресу: г. Марьинка, ул. Шевченко, д. 3 (2-й этаж).

Также, с вопросами можно обращаться по телефону: (050) 013-25-53.