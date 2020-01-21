Что будет с учителями русскоязычных школ в связи с переходом на украинский язык преподавания

В Украине учителя русскоязычных школ пройдут курсы повышения квалификации в рамках подготовки к переходу на украинский язык преподавания. Об этом сообщила министр образования и науки Украины Анна Новосад в интервью «Интерфакс – Украина».

«Мы сейчас готовимся к тому, чтобы с сентября школы, которые учились на русском, с пятого класса перешли на изучение предметов на украинском языке. При этом родной язык и литература будет преподаваться на русском. Плюс есть возможность факультативов и внеклассного обучения. А начальная школа остается на родном языке», – сказала она.

Министр уточнила, что будет определенный адаптационный период, чтобы из-за резкого перехода с русского на украинский язык у детей, особенно в старших классах, не было проблем с изучением предметов со специфической терминологией. А по результатам первого года можно посмотреть, как это происходит, и, возможно, откорректировать учебные программы.

«Нам сейчас на самом деле важнее подготовить учителей, чтобы они были готовы преподавать на государственном языке и подтянули свою терминологию. Для них мы будем делать отдельные курсы повышения квалификации, летнюю школу для того, чтобы они улучшили свои знания языка», – объяснила Новосад.

Что касается того, почему Украина для русского языка не отсрочила переходной период имплементации языковой статьи закона «Об образовании» до 2023 года, как для языков Европейского Союза, глава Минобразования отметила, что в первую очередь это было аргументировано близостью языков.

По словам министра, для детей, обучающихся на русском языке, выучить украинский и учиться на нем значительно легче, чем для детей, которые, например, учатся на венгерском языке, поскольку русский и украинский язык относятся к одной языковой группе и в русскоязычной среде украинский язык в той или иной мере всегда присутствует. «Это среда, в которой украинский язык слышат. Поэтому для них этот переход будет менее болезненным и менее сложным», – уверена Анна Новосад.

Напомним, ранее Новосад сообщила, что в Украине с сентября 2020 года русскоязычные школы перейдут на государственный язык обучения.

Также сообщалось, что по данным Минобразования, с 2014 года русских школ в Украине стало втрое меньше. В 2014-2015 учебном году их было 621, а в 2018-2019 – уже 194 (из них частных – 43). Больше всего школ с русским языком преподавания остается в Харьковской (66), Запорожской (35), Одесской (34) и Днепропетровской областях (31).