В Луганской области нет очереди в детские сады, – ОГА

В Луганской области отсутствует очередь на устройство детей в дошкольные учебные заведения. Об этом сегодня, 21 января, сообщил во время брифинга для СМИ директор департамента образования и науки Луганской областной государственной администрации Юрий Стецюк, передает пресс-служба ЛугОГА.

По его словам, в области функционирует 270 учреждений дошкольного образования (15 383 детей), в которых дополнительно создано 474 мест. В частности, в Северодонецке – 320, Станично-Луганском – 75, Новопсковском – 15 и Сватовском районах – 73 и Новоайдарской – 15 и Нижнедуванской ОТГ – 6.

«На прошлой неделе в Беловодске состоялось открытие нового, современного детского сада "Жемчужина". Там воспитываются 115 детей. На устройство детей в дошкольные учебные заведения в области очередь отсутствует», – сказал Стецюк.

Также он уточнил, что созданы условия для посещения учреждений дошкольного образования 1 090 детьми-переселенцами дошкольного возраста и 3 443 – школьного возраста.

Для детей с особыми образовательными потребностями в 27 учреждениях дошкольного образования функционируют 40 групп с инклюзивной формой обучения. Также созданы условия в 80 школах, где функционируют 186 классов. «Это на 95 классов больше, чем в 2018 году», – отметил Стецюк.

Он добавил, что также в области функционирует 276 учреждений общего среднего образования (55 066 учащихся), 19 профессионального (профессионально-технического) (4 824 студента) и 23 высших (22 350 студентов) учебных заведений I-IV уровней аккредитации.

Кроме этого, в прошлом году было увеличено количество опорных заведений общего среднего образования на 3 единицы. Всего в области работают 17 опорных школ.

Как сообщалось ранее, в Украине для обеспечения доступа детей к качественному дошкольному образованию правительство планирует расширить сеть не только государственных, но и частных учреждений.

Напомним, в Украине за последние годы втрое сократилась очередь в детские садики.