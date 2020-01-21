Донетчина: Рыбаки на водокачке нашли мертвую женщину

Местные жители Волновахи (Донецкая обл.) на водокачке обнаружили в воде тело человека. Об этом сообщает отдел коммуникации Волновахского отдела полиции Донецкой области.

Так, к спасателям обратились рыбаки, которые увидели в водоеме Волновахи тело человека. «В дежурную часть Волновахского отдела полиции поступило сообщение от сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) о том, что местные жители Волновахи на водокачке обнаружили в воде тело человека. Полицейские немедленно прибыли на место происшествия. После того, как спасатели вытащили тело женщины на берег, правоохранители смогли установить ее личность», – говорится в сообщении.

Погибшей оказалась 59-летняя местная жительница Волновахи. «5 января текущего года родные женщины обратились за помощью в розыске своей родственницы, которая ушла из дома и не вернулась. Через 2 недели она была найдена в местном водоеме», – рассказали в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 115 с пометкой «несчастный случай» Уголовного кодекса Украины.