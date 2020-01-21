Россия выдает паспорта детям-сиротам на неподконтрольном Донбассе

На временно неподконтрольной украинской власти территории Донбасса Россия раздает паспорта сиротам, которые без документов не могут выехать на подконтрольную территорию по легальным документам, пишет «Радио Свобода».

Так, шесть воспитанников семьи опекунов и приемных семей в Довжанский (до переименования – Свердловск, Луганская обл.) получили паспорта России, а «в нагрузку» к ним – и «документ незаконного вооруженного формирования (НВФ) «ЛНР», сообщает подконтрольный России канал «Луганск 24». Пропагандисты говорят, что это «важный день в жизни каждого», и что эти дети – счастливые. Подростки говорят на камеру формальные фразы: «Я достоин быть гражданином РФ», «Я очень рада, что получила "гражданство ЛНР", потому что для меня это большой шаг во взрослую жизнь. Спасибо!»

Эксперт по правам ребенка Людмила Волынец объясняет: поскольку «паспортизация» на этих неподконтрольных украинской власти территориях началась уже давно, дети-сироты действительно получают «документы» «Л-ДНР». Но, пока Украина не может этому противодействовать – не разработано ни одной процедуры, чтобы дети имели возможность заменить эти «паспорта» на украинском документы.

«Я надеюсь, что когда будет решен вопрос деоккупации регионов, то совершенно четко будет предусмотрена процедура замены или игнорирование, не знаю, какую процедуру придумают наши законотворцы, но эти дети будут получать паспорт Украины, как и любые другие дети, которые сейчас с мамой не могут приехать на территорию, подконтрольную Украине, за паспортами», – говорит Людмила Волынец.

В течение двух лет активисты и эксперты боролись за сокращение процедуры получения украинского свидетельства о рождении для детей из ОРДЛО*, отмечает Уполномоченный президента по правам ребенка.

«Если ребенок родился на оккупированной территории после начала военных действий, и такой ребенок попадает на территории подконтрольную Украины, то он в течение 24 часов признается как ребенок, родившийся на территории Украины. Суд выдает решение, и на его основании в любом ЗАГСе этим детям выдается свидетельство о рождении», – объясняет процедуру Людмила Волынец.

Также облегчена процедура признания факта смерти родителей на неподконтрольной территории. Ранее ни один официальный орган в Украине не принимал справки с оккупированных территорий. Сейчас надо обратиться в суд, который эти «документы» принимает, принимает к сведению, и на основании этого решения человек получает документы украинского образца.