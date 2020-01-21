Из тюрем «Л-ДНР» на подконтрольную территорию Украины переместили 386 человек

Из пенитенциарных учреждений, которые расположены на неподконтрольном украинским властям Донбассе, были перемещены на подконтрольную Украине территорию для дальнейшего отбывания наказания 386 человек, находившихся в местах заключения к моменту боевых действий. Об этом сегодня, 21 января, на своей странице в Facebook сообщила Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

«Сегодня во время рабочего визита в зону проведения ООС в Станице Луганской (Луганская обл.) проинформировала главу ОБСЕ Эдди Раму, что благодаря непосредственному взаимодействию мониторинговой миссии ОБСЕ из 27 пенитенциарных учреждений, находящихся на оккупированной части Донбасса, были перемещены на подконтрольную правительству Украины территорию для дальнейшего отбывания наказания 386 человек, которые на момент начала боевых действий уже отбывали наказание в местах несвободы», – написала Денисова.

По ее словам, 122 человека из них сейчас уже освобождены, поскольку их срок наказания истек.

Также она отметила, что были случаи, когда срок наказания заключенных закончился, но в течение 5 лет «власти» продолжали держать этих людей в местах несвободы.