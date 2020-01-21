В бело-салатовой гамме: В Славянске показали новое здание Управления соцзащиты (Фото)

В Славянске (Донецкая обл.) закончена масштабная реконструкции здания, в которое переедет Управление труда и социальной защиты населения (УТСЗН). После оснащения необходимой техникой его открытие планируется в марте. Об этом сообщает корреспондент «Донецких новостей».

Данное 5-этажное здание в свое время Славянский городской совет купил (на средства горбюджета) у предприятия «Бетонмаш», уже на тот момент в нем планировалось разместить Управление соцзащиты. Но сейчас провести полноценную реконструкцию удалось в рамках проекта «Прозрачный социальный офис».

«Правительство объявило конкурс на создание "прозрачных офисов" в Украине, мы подали такую заявку, выиграли и получили финансирование. За год – здание готово, строительные работы все выполнены. По программе международной компании USAID нам помогут с закупкой компьютерного и мебельного оборудования. В марте, после прохождения тендеров и закупки, мы планируем открытие. Задача была поставлена, чтобы данное социальное учреждение было по своей структуре, наполнению и обслуживанию не хуже, чем Центр предоставления административных услуг», – пояснил Славянский городской голова Вадим Лях.

Он отметил, что на реконструкцию не хватило выделенного в рамках проекта финансирования. «Мы обращались в область за дополнительным финансированием и нам сразу такая помощь была оказана. И еще будем обращаться – понадобится дополнительное финансирование в размере 2 млн грн, которые не получилось освоить в начале года. За средства городского бюджета было приобретено это здание – оно обошлось в 5 млн грн. Еще 11 млн грн из государственного бюджета и 1,5 млн грн из областного мы получили на реализацию этого проекта. Сумма USAID, которая будет потрачена, пока неизвестна. После проведения тендеров она будет обозначена. За международные деньги будет приобретена вся "начинка", которую мы увидим здесь», – рассказал мэр.

Лях акцентировал, что помещение оборудовано самыми современными средствами защиты на случай возникновения пожара: «По пожарной безопасности это у нас будет один из самых защищенных объектов. Потому что здесь использованы самые последние технологии – это и отсекающие экраны, и железные несгораемые двери на всех этажах».

В новом здании будет работать два отделения УТСЗН. «На первом этаже будет бэк-офис, где будет вестись прием граждан по электронной очереди. Здесь будут созданы места ожидания, детская комната и многое другое. На остальные этажи наши посетители проходить не будут – это будет рабочая зона, фронт-офис. Здесь будут работать наши специалисты и обрабатывать те документы, которые будут приняты на первом этаже. На данный момент у нас работает 100 человек, которые занимаются приемом и подготовкой документов и с тем же количеством людей мы и будем выполнять все работы и в новом здании», – рассказала начальника Славянского УТСЗН Елена Алехина.

На данный момент УТСЗН работает в прежнем помещении, которое расположено на первом этаже жилого дома. «Сейчас мы работаем, можно сказать, в ужасных условиях. Комнаты в Управлении соцзащиты очень маленькие, один коридор, нет мест ожидания для людей, которые идут на прием. Прием у нас организован в одной комнате и только одного отдела. Другие отделы по другим направлениям принимают у себя в кабинетах. И это, конечно, создает большие неудобства, как посетителям, так и работникам», – дополнила Алехина.

Как только УТСЗН переедет в новое здание, прежнее помещение ведомства будет передано под музыкальную школу. «Мы планируем в одном крыле разместить филиал музыкальной школы. Меня уверяют, что там будут заниматься только талантливые люди и спорных вопросов с жильцами дома [по поводу звуков] не будет. Думаю, что в любом случае будет менее шумно, чем сейчас – когда в соцзащите находятся 100 человек. Кому достанется второе крыло – сейчас еще под вопросом», – уточнил Вадим Лях.

Внутренние работы на всех пяти этажах выполнены в одном стиле, выдержана бело-салатовая цветовая гамма.