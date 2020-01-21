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Неподконтрольный Донбасс остается основным каналом поставок оружия, – МВД

21.01.20 19:13
Фото: Донецкий пограничный отряд
Фото: Донецкий пограничный отряд

Основным каналом попадания нелегального оружия на территорию Украины остаются временно неподконтрольные украинскому правительству территории. Об этом сегодня, 21 января, заявил начальник Департамента международного полицейского сотрудничества НПУ Василий Неволя, сообщает пресс-служба МВД.

«В течение 2019 года Национальной полицией изъято 1 868 единиц огнестрельного оружия различных систем и модификаций. Изъято 81 пулемет и реактивные системы, более 162 тысяч патронов, 1 934 гранаты, 25 мин, 1 832 боеприпасов», – отметил он во время заседания Координационного совета программы ОБСЕ «Усиление возможностей государственных органов Украины в предотвращении и борьбе с незаконным оборотом оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ во всех аспектах».

Поэтому Нацполиция приветствует инициативу международных партнеров по сотрудничеству в этих вопросах.

Первый заместитель председателя ГНСУ Владимир Никифоренко отметил, что контрабанда оружия серьезный вызов для безопасности страны, особенно в условиях войны. «Важным достижением в противодействии контрабанде стало введение проекта международной технической помощи, поддержка ГНСУ в предотвращении и противодействии незаконному обороту оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ через государственную границу. Ситуация на государственной границе является своеобразным индикатором пограничной безопасности. Основными факторами, влияющими на контрабанду средств террора, являются: масштабные незаконные поставки оружия в оккупированные районы Донецкой и Луганской областей и неконтролируемый его оборот, сложная социально-политическая и криминогенная ситуация в восточных и южных регионах Украины, высокий уровень криминализации противоправной деятельности и одновременно низкий уровень экономического развития приграничных регионов», – отметил Владимир Никифоренко.

Он отметил, что угроза контрабанды оружия и взрывчатки из Украины отсутствует. Об этом свидетельствуют результаты деятельности службы, а также выводы наших европейских коллег. В последние годы тенденция к увеличению количества попыток незаконного перемещения оружия и боеприпасов не наблюдается, устойчивых каналов не обнаружено. «В целом за прошлый год изъято 659 единиц оружия, в 2018 году – 669, в текущем – 24 единицы. Тогда, как в довоенные годы контрабанды вдвое больше – 1 130 единиц. При этом важно, что лишь 5% этого оружия – огнестрельное. Для западной и северной участков границы контрабанда оружия вообще не актуальна. В то же время сохраняется угроза для границы с Россией, на админграницах с временно оккупированным Крымом. В районе ООС в 2019 году пограничники изъяли 26 единиц оружия и 3,3 тысячи боеприпасов, в то время как в 2018 году было 35 единиц и в текущем – 3 единицы. Большинство боеприпасов обнаружено по оперативной информации в тайниках на территории, где проходили боевые действия. ГНСУ активно реагирует на существующие угрозы, внедряются европейские подходы интегрированного управления границам», – сказал Владимир Никифоренко.

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