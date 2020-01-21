Возвращения из «ДНР» на подконтрольную территорию Украины ожидают 569 человек

Возвращения на подконтрольную Украину с неподконтрольной территории Донецкой области ожидают 569 человек. Именно столько заявлений получено от граждан и их родственников. Об этом сегодня, 21 января, на своей странице в Facebook сообщила Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

«Обратилась к Эдди Раме с просьбой оказать содействие в налаживании процесса передачи граждан Украины с временно оккупированной территории Донецкой области, ведь за прошлый год удалось переместить только 13 человек. На сегодня получено 569 заявлений таких граждан и их родственников, а также ожидают быть переданы 138 человек с временно оккупированной территории Луганской области», – написала Денисова.

Кроме того, она выразила надежду на дальнейшую помощь ОБСЕ в этом процессе, поскольку это будет способствовать восстановлению нарушенных прав украинских граждан.

Ранее Людмила Денисова сообщила, что из пенитенциарных учреждений, которые расположены на неподконтрольном украинским властям Донбассе, были перемещены на подконтрольную Украине территорию для дальнейшего отбывания наказания 386 человек, находившихся в местах заключения к моменту боевых действий.