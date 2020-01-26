«Верх цинизма, когда государство нападает на ВПЛ»: История переселенки, которая должна вернуть часть адресной помощи

Переселенка из временно неподконтрольного украинской власти Луганска Елизавета Колесникова на собственном опыте убедилась, что законодательство, регулирующее выплаты внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), не всегда работает в интересах переселенцев. Государство добилось, чтобы переселенка вернула часть ежемесячной адресной помощи для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг (так называемые «переселенческие» деньги), пишет «Свои.City».

В 2014 году Елизавета с семьей, мужем и дочерью, переехала из Луганска во Львов. Там и получали всей семьей справки ВПЛ. Всем трем назначили адресную помощь.

Муж не успел найти официальную работу в предусмотренный законодательством срок. Работоспособные, но не устроенные на работу переселенцы могут получать 442 грн полных выплат два месяца, а потом 50% суммы еще 2 месяца. Через несколько месяцев выплаты на мужчину прекратили. Далее адресную помощь, которой не хватало на аренду жилья, семья получала лишь на дочь и Елизавету.

Лиза с мужем были убеждены, что если кто-то в семье не получает выплат, то он никак не ограничен перед государством. Мужчина, который впоследствии нашел официальную работу во Львове, открыл в банке депозит. На депозитный счет положил всего 100 долларов, а после понемногу его пополнял. Небольшие сбережения могли существенно помочь при очередном переезде, ведь менять съемное жилье – дорого.

«Муж получал выплаты 3 месяца в 2014 году. Депозит открыл в апреле 2015 года. Думали, что на год. Сначала положил только 100 у. е., но затем пополнял. В апреле 2016 года пытался закрыть, но не смог прийти в нужный день, потому что был в командировке в Старобельске. Муж пришел закрыть депозит на несколько дней позже, когда вернулся во Львов. Но банк категорически отказался отдавать наши собственные деньги, потому что они автоматически продлили депозит без нашего ведома. Нам пришлось ждать еще 6 месяцев, и именно в это время соцзащита вытащила информацию из банка. Банк не государственный. Он давно закрылся. Мы еле нашли сейчас, кто его поглотил. Только то, что адвокат посоветовал мне вытянуть полную выписку из банка, которого давно не существует, о том, сколько и когда мы положили, помогло доказать в суде то, что мы превысили этот проклятый лимит только в апреле 2016 года. А так соцзащита хотела взыскать деньги с момента открытия депозита», – рассказала переселенка.

В 2016 году выплаты Елизавете и ее дочери прекратили и прислали сообщение, что деньги были выплачены чрезмерно, что переселенка должна вернуть государству 15 тыс. 941 грн 94 копейки.

Через 3 года после этого, в ноябре 2019 года, государство таки нашло средства на то, чтобы через суд взыскать с переселенки средства, которые она, по их мнению, получила чрезмерно. Елизавету вызвали в суд. Женщина заручилась поддержкой общественной организации, которая предоставляет бесплатную правовую помощь ВПЛ. Колесникова пошла на свое первое в жизни судебное заседание.

Сначала государство требовало вернуть ей около 16 тыс. грн. На прошлой неделе ей прислали официальные бумаги, что сумма уменьшена до 6 тыс. 400 грн. «Для меня и это уже победа», – отмечает Елизавета.

20 января 2020 года состоялось второе судебное заседание. Судья признала правой представительницу соцзащиты и обязала Елизавету выплатить 6 тыс. 409 грн. «К этому я, в принципе, была моральная готова. Но кроме того судья объявила, что я, оказывается, еще должна вернуть соцзащите почти 2 тыс. грн за судебный сбор. Ибо, если я все-таки проиграла, то, значит, должна оплачивать работу суда. И если это сделала соцзащита, теперь я должна вернуть им деньги за это. Верх цинизма, когда государство нападает на переселенцев, вместо защиты и поддержки. Но это считается нормальным», – рассказала Елизавета.

Елизавета записалась на прием к депутатам Верховной Рады. Хочет узнать, можно ли убрать из правил назначения выплат норму о депозите. «Я уверена, что только нормальное жилье на неоккупированной территории Украины должно быть преградой для того, чтобы прекращали выплачивать пособие на аренду. Все граждане Украины должны иметь право просто собирать себе деньги. Потому что, например, сейчас начали давать средства на льготную ипотеку для переселенцев. Так где люди должны взять средства на первый взнос? Они даже депозит не имеют права открыть!», – резюмировала Елизавета Колесникова.

Напомним, переселенцы при получении адресной помощи имеют ряд обязанностей. Выплата «переселенческих» может быть прекращена в нескольких случаях.