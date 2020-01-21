Стало известно, сколько украинцев считают себя гражданами своей страны, – опрос

Три четверти населения Украины идентифицировали себя, в первую очередь, как граждане своей страны. Таковы результаты общенационального исследования* Фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с соцслужбой Центр Разумкова, опубликованного сегодня, 21 января.

При этом абсолютное большинство населения Украины (75%) считает себя прежде всего гражданами Украины.

Региональную систему (принадлежность к региону, области, города или села) как основную выбрали значительно меньше – 16% граждан.

Причем общенациональная идентификация преобладает во всех регионах Украины: южном (84%), центральном (78%), западном (76%) и восточном (66%).

Правда, в восточном регионе 7% считают себя прежде всего гражданами бывшего СССР.

Общенациональная идентификация существенно возросла после 2013 года (декабрь 2013 года – 54%, декабрь 2014 года – 73%).

* Прим. – Общенациональное исследование проведено Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 13 по 18 декабря 2019 во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.