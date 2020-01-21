Министр посоветовал детям шахтеров не идти по стопам родителей

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель считает, что дети шахтеров должны искать себя в другой сфере деятельности, чем родители, ведь добыча угля должна со временем уйти в прошлое. Об этом он сообщил во время презентация проекта Концепции «зеленого» энергетического перехода Украины к 2050 году, передает «УНН».

«Дети из шахтерских семей должны искать другое, возможно, более интересное и эффективное направление для обучения и возможной будущей работы. Ведь со временем такие технологии уходят в прошлое, а приходят более новые технологии. Мы понимаем, насколько это тяжелый социальный вопрос, когда надо искать места работы в городах и городках, где единственным местом работы является шахта, вместе с тем, я думаю, что сама тенденция мировая говорит, что этот вид технологии (добыча угля, – ред.) будет в прошлом», – сказал Оржель.

Он также отметил, что значительное количество шахт будет закрываться именно из-за нерентабельности. «Конечно будет сокращаться. Это напрямую зависит от их рентабельности, ведь значительное количество из них – нерентабельны», – добавил министр.