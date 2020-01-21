Жительнице Донетчины за проведение «референдума ДНР» грозит до 10 лет заключения

На Донетчине члену «избирательной комиссии» по проведению незаконного «референдума» в поддержку «ДНР» грозит до 10 лет заключения. Об этом сегодня, 21 января, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области завершено досудебное расследование в уголовном производстве по обвинению жительницы с. Тарасовка Константиновского района в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины», – говорится в сообщении.

Как установило расследование, в мае 2014 года женщина дала добровольное согласие на участие в работе «участковой избирательной комиссии» по проведению в Константиновском районе незаконного «референдума» о самостоятельности «ДНР».

Будучи членом «комиссии», которая располагалась в помещении дома культуры села Тарасовка, злоумышленница формировала списки избирателей, сверяла паспортные данные, выдавала «бюллетени» для голосования, а также проводила обход избирательного участка, привлекая к голосованию жителей поселков Березовка и Водяное, которые входили в состав Тарасовского сельского совета. По завершению «референдума» женщина приняла участие в подсчете голосов и передаче «бюллетеней» и «протокола» о результатах «волеизъявления» граждан представителям незаконных вооруженных формирований.

Отмечается, что в настоящее время обвинительный акт по ч. 2 ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК Украины направлен в суд.

По данным прокуратуры, санкция данной статьи предусматривает уголовную ответственность в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.