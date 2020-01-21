В Донецкой области изъяли контрафактные сигареты на 1,1 млн грн (Фото)

На Донетчине в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) во время операции по выявлению незаконного оборота подакцизных товаров правоохранители обнаружили партию контрафактных сигарет на сумму 1,1 млн грн. Об этом сегодня, 21 января, сообщает пресс-центр ООС.

Так, вчера, 20 января, в рамках операции «Акциз-2020» и в рамках расследования уголовного дела сотрудники Государственной фискальной службы (ГФС) Украины и работники Службы безопасности Украины (СБУ) во время проведенного на основании постановления суда обыска в складских помещениях на территории логистической компании одного из городов Донецкой области выявили факт хранения фальсифицированных табачных изделий. Обнаруженные сигареты «OSCAR», «M1», «H3», без марок акцизного налога Украины, планировали в дальнейшем реализовать.

Вся выявленная партия сигарет в количестве 20,5 тыс. пачек, ориентировочной стоимостью 1,1 млн грн. была изъята из незаконного оборота.

Фото: пресс-центр ООС

«Продолжаются первоочередные следственные действия, по установлению круга лиц, причастных к уголовному преступлению, каналов поступления подакцизных товаров в торговую сеть контролируемой территории Донецкой области», – говорится в сообщении.

Фото: пресс-центр ООС

Как сообщили в пресс-центре, по данному факту открыто уголовное дело по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 204 УК Украины (Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров).

Ответственность, предусмотренная Уголовным кодексом за такие уголовные преступления, предусматривает штраф от 5 до 10 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией и уничтожением незаконно изготовленных товаров.