Энергоэффективный дом: В Мариуполе заработала новая программа поддержки ОСМД (Видео)

В Мариуполе стартовала новая программа поддержки объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) – «Энергоэффективный дом». С начала этого года, если позволяет бюджет дома, горожане смогут воспользоваться сразу двумя программами.

Как рассказала председатель ОСМД 12-этажного дома на пр. Победы Ирина Бондарчук, программой «Теплый дом» жители воспользовались еще в прошлом году. Благодаря ей установили пластиковые окна и двери.

«Сумма всего – 243 тыс. грн. Неподъемная для такого маленького дома в 82 квартиры. Так как программа по компенсации, нам вернули 90% от материалов, нам осталось оплатить всего 30 тыс. грн», – пояснила Ирина Бондарчук.

В этом году дом также примет участие в программе «Энергоэффективный дом».

По словам начальника управления по вопросам экологии, энергоменеджмента и охраны труда Ваагна Мнацаканяна, есть два варианта реализации этого проекта. Пакет «А» – легкий. Он включает замену окон, системы отопления и освещения. В комплексный пакет «Б» входит еще утепление фасада, кровли и цоколей. Государство и городской бюджет возместят не только материалы, но и затраты на работу.

«И даже разработку энергоаудита, проектно-сметной документации. До 80% компенсируют те затраты, которые несут ОСМД при реализации проекта. От момента подачи регистрации до момента реализации проекта и подтверждения энергоаудита, можно реализовать до порядка 3-х лет», – рассказал Ваагн Мнацаканян.

Жители оплачивают только 20% от стоимости проекта. Более подробную информацию можно найти на сайте фонда энергоэффективности или городского совета.

Источник: ТК «Сигма»