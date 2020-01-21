Через КПВВ Донетчины пограничники не пропустили товары на 113 тыс. грн

В Донецкой области на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) за минувшие сутки, 20 января, пограничники пресекли две попытки незаконного пересечения через линию разграничения товаров на сумму почти 113 тыс. грн. Об этом сегодня, 21 января, сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

«Пограничные наряды Краматорского отряда совместно с работниками Государственной фискальной службы из состава Объединенных сил на КПВВ "Майорское" и "Марьинка" помешали двум попыткам перемещения товаров с нарушением установленных правил. Так, через линию разграничения пытались провезти средства для защиты органов дыхания и автозапчасти на общую сумму почти 113 тыс. гривен», – сказано в сообщении.

Как уточняется, товары были изъяты представителями ГФС для процессуального оформления.

Кроме того, по информации Госпогранслужбы, на КПВВ «Майорское» гражданин Украины предлагал пограничникам за взятку решить вопрос беспрепятственного пересечения линии разграничения. «На такое предложение лицо получило категорический отказ. Гражданина и сообщение об обнаружении признаков уголовного правонарушения переданы работникам Нацполиции для проведения дальнейших следственных действий», – говорится в сообщении.