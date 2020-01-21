Похитил и пытал ребенка: Житель Краматорска проведет 15 лет за решеткой

На Донетчине суд приговорил к 15 годам тюрьмы жителя Краматорска за похищение, изнасилование и пытки 12-летнего ребенка. Об этом сегодня, 21 января, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Как уточнили в прокуратуре, мужчина, обвинялся в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 152 (изнасилование малолетнего лица), ч. 2 ст. 156 (развращение малолетнего), ч. 1 ст. 127 (истязание), ч. 2 ст. 301 (распространение видеороликов с порнографическим содержанием) и ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы) УК Украины.

Отмечается, что 23 августа 2018 года от жительницы Краматорска в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина изнасиловал ее 12-летнего сына.

«Выяснилось, что накануне 34-летний местный житель, неоднократно судимый за имущественные преступления, находясь в состоянии алкогольного опьянения и применяя физическое насилие, затащил мальчика в подвальное помещение собственного дома, где, угрожая ножом, заставил его раздеться и дважды изнасиловал, демонстрируя при этом в присутствии малолетнего видеоролики с элементами порнографии. Для удержания ребенка в подвале злоумышленник использовал веревку, которой связал мальчика по ногам и рукам, тем самым умышленно причинил ему сильное физическое и моральное страдание», – говорится в сообщении.

По информации прокуратуры, ребенку удалось убежать от насильника домой, где он рассказал, что с ним произошло, матери.

Все время досудебного расследования преступник находился в следственном изоляторе.