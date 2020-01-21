На Донетчине от уголовной ответственности освободили 10 несовершеннолетних

На Донетчине, при участии ювенальных прокуроров, от уголовной ответственности освободили 10 несовершеннолетних, которые впервые совершили преступления и успешно прошли Программу восстановления. Об этом сегодня, 21 января, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

«Во исполнение пилотного проекта "Программа восстановления для несовершеннолетних, которые являются подозреваемыми в совершении преступления", утвержденного совместным приказом Генеральной прокуратуры Украины и Министерства юстиции Украины, органы прокуратуры Донецкой области принимают меры по освобождению от уголовной ответственности несовершеннолетних, впервые совершивших преступления небольшой или средней тяжести и которые успешно прошли Программу восстановления», – сказано в сообщении.

Так, в 2019 году в результате сотрудничества ювенальных прокуроров, медиаторов, работников органов пробации и психологов от уголовной ответственности были освобождены 10 несовершеннолетних.

В текущем году действие пилотного проекта было продлено и уже в январе по ходатайству прокурора шанс на нормальное будущее без клейма судимости получил еще один 16-летний подросток из Торецка (до переименования – Дзержинск), который после совершения кражи искренне раскаялся, примирился с потерпевшей стороной, вернул похищенное и прошел курс психологической коррекции на базе гумштаба общественной организации «Пролісок» («Подснежник»).

Отмечается, что сейчас уголовное производство в отношении подростка закрыто.