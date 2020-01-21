Почти 2 миллиона зарплаты: Редактор из Сватово требует уволить гендиректора «Укрпочты»

Редактор газеты «Сватовские ведомости» из Луганской области Андрей Крюков инициировал подписание электронной петиции об увольнении с должности гендиректора «Укрпочты» Игоря Смилянского. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Уважаемые друзья, давайте зарегистрируем петицию об увольнении Смелянского. Всем понятно, что зарплата неадекватна, что Укрпочта разваливается и т.д. Все об этом говорят. Но ... Только говорим, результата – ноль. Смелянский гребет аж гай шумит. Надо действовать, предлагать, настаивать. В противном случае о нас и дальше вытирать обувь из крокодиловой кожи, смеясь в испаньолку из наших "логических аргументов», – пишет Крюков.

«Стоит один день работы директора "Укрпочты" Смоленского четырех месяцев военнослужащего на передовой? Если нет, подпишите мою петицию!», – призвал он.

В тексте петиции отмечается, что «почта разрушена, отделения закрываются, газеты и корреспонденция доходят невовремя, почтальонов сокращают, а оставшиеся работают на неполные ставки... На местах реальный заработок почтальонов составляет 0.33-0.5 от минимальной заработной платы, многие из них не зарабатывает и двух тысяч гривен в месяц».

«На фоне обнищания людей в нашем государстве генеральный директор "Укрпочты" не стесняется своих заработков в должности. Почти два миллиона гривен – такая зарплата провального руководителя госпредприятия, которая отпугнет любого инвестора, который захочет вложить средства в развитие нашей страны», – считает автор петиции, которую на сегодня, 21 января, уже подписали 345 человек при 25 тыс. необходимых подписей, которые собираются в течение 90 дней.