Министр пояснила, кто будет нести ответственность за допуск в школу детей без прививок

В Украине допуск в школу детей, не прошедших вакцинацию, будет личной ответственностью руководителя учебного заведения. Об этом заявила министр образования и науки Украины Анна Новосад в интервью «Интерфакс – Украина».

«За каждую конкретную школу отвечает директор. Поэтому очевидно, если будет принято какое-то решение по этому поводу, то это будет ответственность руководителя учебного заведения – принять в школу ребенка или предложить какую-то другую форму обучения, учитывая имеющуюся справку», – сказала она.

В то же время, как подчеркнула министр, такие решения еще нарабатываются совместно с Министерством здравоохранения.

Новосад также отметила, что Минобразования обратилось в Минздрав с просьбой внести изменения в справку 086, которая является обязательной для зачисления ученика в учебное заведение, чтобы указывать там статус о наличии или отсутствии прививки. «Ждем реакции от них, и это будет первый шаг для решения этого вопроса», – уточнила она.

Кроме того, по словам главы Минобразования, ведомство подготовило письмо в регионы с предложениями к главам областных государственных советов усилить надзор за тем, чтобы дети были привиты.

Напомним, в Украине невакцинированные дети, за исключением тех, которые имеют медицинские противопоказания к вакцинации, не смогут посещать детские сады и школы с другими учениками.

Как сообщалось, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ/UNICEF), Украина возглавляет список стран с самой высокой заболеваемостью корью.