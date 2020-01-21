В Донецке пропал известный местный блогер, – соцсети

В неподконтрольном украинской власти Донецке сообщают об исчезновении известного блогера, члена «общественной палаты ДНР» Александра Болотина. Об этом сегодня, 21 января, сообщает другой блогер, публикующийся под ником «Сеня Анатолич Варм» в Facebook.

«Пропал донецкий блогер Болотин Александр Николаевич», – пишет он.

Примечательно, что посты Болотина появлялись у него на странице еще сегодня утром. «Всем привет! День начался с позитива! Из печки вынул вот такое "сердце"! Донецкие! Любви всем и удачи!» – писал Болотин. Также далее был пост об обстрелах в Зайцево и о том, что «год назад шел снег».

В комментариях дончане высказывают свои предположения:

Алена: « То, что я читала его последние посты про Кофмана, так он, Болотин, требовал личной встречи с Пушилиным »;

»; Лев: «Сейчас главное, чтобы не с Захарченко»;

«Сеня Анатолич Варм»: «З а критику власти. Как обычно. Мешают эти блогеры коррупционным схемам »;

»; Валентина: «Н аверное, придурки в погонах объясняют ему, о чем можно писать » .

Позднее появилась новая информация от «Сени Анатолича Варма».

«Информация по Болотину подтвердилась. Незаконное задержание. Сейчас после шумихи привезли его домой. Изымают технику. Составили протокол о задержании. На руки протокол не отдают. Предварительно, что удалось узнать, "закрывают" на 30 суток. На время проведения доследственных мероприятий по поводу последних публикаций о коррупционных действиях должностных лиц. Классика жанра. Не вор сидит, а тот кто на вора показал пальцем», – сообщил блогер, который сам в октябре 2019 года был задержан «МГБ ДНР».

Как сообщалось ранее, 30 октября в Донецке был задержан местный блогер, публикующийся под ником «Сеня Анатолич Варм» (настоящее имя – Сергей). Предварительная причина – за деятельность в соцсетях. «Сеня Анатолич Варм» – это псевдоним в соцсетях жителя Донецка, поддерживающего «ДНР», но не согласного с некоторыми моментами реализации данного «проекта». Блогер отличался критикой нынешней «власти ДНР» не столько на своих страницах в соцсетях, сколько в закрытых группах, в комментариях под постами иных местных «оппозиционеров». Судя из предыдущих постов «Варма», он работает в одном из вузов Донецка, скорее всего, в «Донецком национальном университете ДНР». Сергей воспитывает 18-летнюю дочь, которая больна онкологическим заболеванием. Его выпустили в тот же день, 30 октября.