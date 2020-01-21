Угощение для верблюдов: В Мариуполе новогодние елки отдали в зоопарк (Фото)

В Мариуполе второй год подряд провели акцию «Елки – корм для животных». На днях 35 елок местные школьники привезли в зоопарк «Парк дикой природы». Ими будут кормить животных. Об этом сообщил соорганизатор акции Владислав Деменков.

По словам работницы по уходу за животными Галины Замарахиной, для почти трехметрового 8-летнего верблюда это любимое угощение. «Они у нас кушают морковочку, сено, свеклу, фураж. Но елка полезна тем, что в ней много витаминов, и она для переработки пищеварения очень полезна для этих животных. С утра мы кладем две [елки], они быстро съедают. В течение дня подкладываем еще. И в общем выходит 4-5 елочек. Бывает, что верблюды съедают больше», – объяснила она.

Привезли новогодние деревья в «Парк дикой природы» учащиеся общеобразовательной школы № 7. Второклассник Роман Коряк в акции участвовал впервые. «Мы не хотели елку просто выбросить, а отдать в зоопарк, чтобы покормили животных», – сказал он.

В этом году в акции поучаствовали более 35 детей. «Мы организовали сбор елок в школе № 7, где ученики сами приносили в школу елки. Мы их потом из школы забрали и привезли в зоопарк. Елки полезны, у них есть эфирные масла, которые помогают животным для их здоровья. Елка будет не на свалке, а послужит полезным кормом для животных. А стволы елок пойдут на обогрев зоопарка», – рассказал Владислав Деменков.

Фото: скриншот видео ТК «UA:Донбасс»

Как сообщалось ранее, в зоопарке «Парк дикой природы» в Мариуполе очередное пополнение – почти два месяца назад родились два детеныша леопардов. Но показали их только на днях.

Напомним, «Парк дикой природы» расположен в Мариуполе в пойме реки Кальчик. Он включает в себя самый крупный в регионе зоопарк, комфортную пикниковую зону, обустроенную детскую площадку. Здесь детеныши появились у верблюдов и бурых медведей, львята и уссурийские тигрята. Также обитателями парка стали белые бенгальские тигрята-альбиносы.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA:Донбасс»