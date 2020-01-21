Денисова хочет участвовать в поездках СММ ОБСЕ на неподконтрольный Донбасс

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова обратилась к главе ОБСЕ Эди Раме с просьбой привлечь ее к мониторинговым визитам ОБСЕ, которые осуществляются на неподконтрольной украинской власти части территории Донбасса. Об этом сегодня, 21 января, Денисова сообщила на своей странице в Facebook.

Она также призвала усилить совместное давление международного сообщества на РФ, чтобы ею выполнялись нормы международного права, уважались права и свободы человека и гражданина.

«Во время разговора (с Эди Рамой, – ред.) отметила, что я как Уполномоченный Верховной Рады по правам человека не имею доступа на неподконтрольную территорию Донецкой и Луганской областей, а также временно оккупированный Крым, хотя, согласно предоставленным мне полномочиям, осуществляю парламентский контроль за соблюдением конституционных прав и свобод человека и гражданина на этих территориях», – написала она.

«Также обратилась с просьбой включить меня в [состав участников] мониторинговых визитов ОБСЕ, которые осуществляются на оккупированной части Донбасса», – уточнила Денисова.