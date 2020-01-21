На Луганщине представили нового главу субделегации МККК

В Луганской области во время встречи с заместителем председателя облгосадминистрации Екатериной Безгинской экс-глава субделегации Международного Комитета Красного Креста (МККК) Себастьян Фюстье сообщил, что его срок пребывания на указанной должности истек и представил своего преемника. Это Хосни Джаррар из Палестины. В структуре МККК он работает уже более 15 лет, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

«Мы имеем надежду, что вскоре наше сотрудничество будет происходить в мирное время. Хочу поблагодарить Себастьяну Фюстье и его команде за сотрудничество и помощь жителям Луганщины. Мы всесторонне поддерживаем все предложенные направления взаимодействия», – отметила Екатерина Безгинская.

В свою очередь, Себастьян Фюстье отметил высокий уровень сотрудничества с областной властью, который он почувствовал в течение всего времени пребывания в должности, а это последние полтора года. «Уверен, что опыт нового руководителя субделегации позволит усилить это сотрудничество», – отметил Себастьян Фюстье.