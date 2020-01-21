В Донецк отправили украинские листовки ко Дню Соборности (Фото)

В неподконтрольный украинской власти Донецк патриоты Украины отправили красочные открытки ко Дню Соборности*, который отмечают завтра, 22 января. Об этом сегодня, 21 января, сообщает пользователь с ником Влад Иванов в Facebook.

«Сегодня разбросали по Донецку больше 10 тыс. листовок. Поздравили с Днем Соборности. (Куйбышевский, Ленинский, Калининский районы). Спасибо всем, кто с нами!», – пишет Влад Иванов.

* – Прим. – День соборности Украины – государственный праздник, который был установлен в соответствии с указом президента Украины в 1999 году, в честь дня провозглашения в 1919 году Акта воссоединения Украинской Народной Республики (УНР) и Западно-Украинской Народной Республики (ЗУНР) в единое украинское государство. В январе 1918 года была создана Украинская Народная Республика (УНР), а на территориях, входивших в состав Австро-Венгерской империи, была образована Западно-Украинская Народная Республика (ЗУНР). В декабре 1918 года лидеры двух государств в Фастове подписали предобъединительный договор. 22 января 1919 года этот договор, вошедший в историю как Акт «Злуки» (Велика Злука) — акт объединения украинских земель, был обнародован в Киеве на Софийской площади. Хотя государству в то время не удалось сохранить единство и независимость, Акт «Злуки» стал реальным воплощением вековой мечты украинцев о своем суверенном государстве.