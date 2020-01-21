По стандартам НАТО: Офицеры ВСУ участвуют в многонациональных учениях в ФРГ

На базе многонационального межвидового центра по поддержке боеготовности (Joint Multinational Readiness Center – JMRC), который расположен в немецком Хохенфельсе, начались многонациональные учения «Комбайнд Резолв XIII». Об этом сообщает информагентство Минобороны Украины.

Участие в мероприятии принимают более 5 тыс. военнослужащих из 17 стран мира, в том числе из Албании, Великобритании, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Грузии, Греции, Италии, Латвии, Литвы, Польши, Северной Македонии, Нидерландов, Румынии, Словении, США, Венгрии и Украины.

Украину на обучении представляет группа офицеров Вооруженных Сил Украины (ВСУ), которые выполняют задачи по различным направлениям в штабе многонациональной дивизии и в составе подразделения информационно-психологических операций.

Главной целью обучения являются практические тренировки в выполнении задач в многонациональной среде по стандартам и процедурам НАТО, повышение уровня совместимости подразделений вооруженных сил стран-участниц.

«Сценарий обучения базируется на попытке группы воображаемых стран с востока захватить ряд стран Балтийского региона и Центральной Европы. При этом они широко применяют средства, присущие современным военным конфликтам, в частности сепаратистские движения, незаконные вооруженные формирования, информационно-психологическое воздействие, пропаганду и тому подобное. Поэтому опыт Вооруженных Сил Украины по противостоянию российско-террористическим бандформированиям на востоке нашего государства имеет большое значение в формате общей подготовки всех участников обучения», – говорится в сообщении.

Продлится «Комбайнд Резолв XIII» в течение двух недель и будет состоять из двух этапов: командно-штабных учений бригадного уровня с применением средств имитационного моделирования и практического выполнения задач подразделениями. Кроме того, в рамках обучения на базе учебного центра Графенвер, который также расположен на территории Федеративной Республики Германия, состоится бригадное обучение ВС США с боевой стрельбой.