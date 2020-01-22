Льготы на коммуналку наличными: Жителям Мариуполя с января стало проще подать заявление (Видео)

В Мариуполе с 1 января 2020 года жители могут получить льготы на оплату коммунальных услуг наличными, подав соответствующее заявление в любой день, а не только с 1 по 15 октября, как это было раньше. Тем же, кто этого не сделал, возмещение за «коммуналку» поступит на единый счет «Ощадбанка», а оттуда – на коммунальные предприятия.

Как рассказала жительница Мариуполя Людмила Самарцева, ее отец получает льготу на банковскую карту. Однако, разницы между наличной и безналичной формой она не почувствовала. В любом случае, отмечает женщина, этих средств не хватает для оплаты за «коммуналку».

«У нас отец – участник боевых действий еще во Вторую мировую. Раньше мы платили 50%. Теперь вот идет монетизированная форма. Мы не почувствовали разницы – что так, что так», – говорит Людмила.

Другой горожанин, Дмитрий Параскева, также имеет скидку на оплату «коммуналки». Из-за задержки январских выплат мужчина написал заявление на получение льготы наличными. Однако, считает он, предыдущая система была удобнее. «Писалось просто в квитанциях, что такая-то льгота, и такая-то сумма, и все. Высчитывали и платили. Меньше волокиты было. Там уже знаешь сколько пришло, сколько высчитал», – поясняет мужчина.

Раньше заявление на монетизацию льготы можно было подать только в первой половине октября. Поэтому, такой возможностью воспользовались лишь 3,5 тыс. мариупольцев. Еще 22 тыс. человек получили субсидию в безналичной форме. Однако, с 1 января этого года условия подачи документов изменили из-за многочисленных жалоб льготников.

Теперь, подать заявление можно в любой день. «Не только с 1 по 15 октября, а в любой момент получатели льготы имеют возможность подать заявление, предоставить свои банковские реквизиты в одном из 38 уполномоченных банков, и получать монетизированные льготы на свой карточный счет», – уточнил директор департамента социальной защиты населения Мариупольского городского совета Андрей Ремпель.

Источник: ТК «Сигма»