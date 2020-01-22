Шанс 1 к 16-ти: Дочка владельца «Донецк-сити» хочет представлять Украину на Евровидении (Фото)

На днях был объявлен список из 16 украинских артистов, которые будут бороться за право представлять Украину на «Евровидение-2020». В этом году песенный конкурс пройдет 12, 14 и 16 мая в Роттердаме (Нидерланды). Среди претендентов – 25-летняя Катерина Гуменюк, которая ранее выступала под превдонимом Ассоль.

«Рада поделиться с вами важной новостью! Я стала участницей Национального отбора на Евровидение-2020. Надеюсь, что мое участие изменит чей-то подход к жизни, сделает ее осознаннее. Евровидение и даже Нацотбор на конкурс – события, которые ежегодно получают огромные охваты аудитории. Поэтому, когда я приняла решение участвовать в конкурсе, я решила, что моя песня будет особенной. Она называется "Save It". Она о том, как важно беречь планету, где мы живем, охранять природу, начать действовать с самого себя. И каждый из нас может внести свой вклад: не бросать мусор под ноги, не использовать пластик, правильно сортировать отходы. Мне очень хочется, чтобы украинцы обратили внимание на нашу страну. Есть риск, что мы последнее поколение, которое может что-то изменить. Эта песня родилась в самый правильный момент, и я подумала, что обязана ее показать на Евровидении, рассказать об этом! Моя песня не просто о глобальных проблемах – она о нас. Нужно начать с себя, чтобы помочь другим», – написала Катерина на своей страничке в соцсети Facebook.

Жеребьевка отборочного этапа «Евровидения-2020» состоится сегодня, 22 января, а полуфиналы пройдут 8 и 15 февраля. Сам финал, во время которого объявят того, кто представит Украину в Нидерландах, состоится 22 февраля.

Катерина родилась в Донецке. Певческую карьеру начала еще в детстве и во многом благодаря поддержке отца – бизнесмена и экс-нардепа Игоря Гуменюка – добилась успехов в украинском шоу-бизнесе. В 2013 году, по версии журнала «Фокус», состояние Игоря Гуменюка составляло $113,6 млн (107 место рейтинга «200 самых богатых людей Украины»), а Forbes оценил его состояние в $479 млн (23 место рейтинга «100 богатейших украинских бизнесменов»). Годом позже Forbes оценил состояние Гуменюка в $520 млн.

Ассоль / Фото из соцсетей

До войны Гуменюк владел в Донецке, в частности, двумя офисными центрами, отелем «Виктория» и торгово-развлекательным центром «Донецк-сити». В конце ноября 2019 года «глава ДНР» Денис Пушилин приказал «национализировать» имущество бывшего нардепа от Партии регионов. «Применить специальную персональную санкцию в отношении Гуменюка Игоря Николаевича 1961 года рождения в виде перевода имущества, принадлежащего ему на основании частной собственности, в государственную собственность», – значилось в «указе».

В Википедии говорится, что «в 3 года Ассоль начала заниматься вокалом, а в 7 вышел ее первый диск "Алые паруса". На его поддержку было организовано шоу "Ассоль и ее друзья". Тогда же девочка получила два диплома российского комитета рекордов планеты "как самый маленький исполнитель", который выпустил компакт-диск и дал сольный концерт. В 8 лет прошел второй сольный концерт под названием "Звезда Ассоль" в Национальном дворце искусств "Украина"».

Ассоль / Фото из соцсетей

В 2013 году она брала участие в кастинге третьего сезона талант-шоу «X-Фактор». Получив четыре «да», девушка попала в тренировочный лагерь. Уже после следующего этапа, Ассоль покинула шоу.

В 2016 году Гуменюк приняла участие в 6-м сезоне талант-шоу «Голос страны». На проект дончанка пришла под своим настоящим именем, отказавшись от псевдонима Ассоль. На этапе слепых прослушиваний Катерина исполнила песню группы «Океан Эльзы» «Без боя» и попала в команду Потапа. На этапе дуэлей Гуменюк уступила Анастасии Прудиус, но ее «спас» Иван Дорн, забрав в свою команду. Уже на следующем этапе уроженка Донецка покинула шоу.

Катерина на талант-шоу «Голос страны» / Фото из соцсетей

19 сентября 2019 года Катерина вышла замуж за бизнес-аналитика Артема Тараненко, с которым училась в одной группе в лондонском университете.

Катерина и Артем / Фото из соцсетей

Роскошная свадьба прошла в одном из самых дорогих заведений столицы – банкет-холле Regent Hill. На торжество пригласили более 150 гостей. Невеста появилась перед гостями с роскошном пышном платье, усыпанном жемчугом, с длинным шлейфом. Вес наряда составлял 23 кг. Платье невесты шили в течение полугода, и оно идеально «село» на певицу с первой же примерки. Однако к свадьбе Катя очень похудела – из-за этого платье стало ей велико. Во время празднования оно буквально держалось у девушки на бедрах и оставило память о себе в виде синяков.

Катерина Гуменюк в свадебном платье / Фото из соцсетей

Кстати, Кате пришлось понервничать из-за платья. Она везла его и аксессуары в отдельной коробке из Лондона. Но авиакомпания потеряла ценный багаж и вернула только спустя три дня.

Гостей на свадьбе развлекали ведущие Юрий Горбунов и Катя Осадчая. Под хит в исполнении Тины Кароль «Намалюю тобі зорі» Катя исполнила танец с отцом. Также гости «зажигали» под хиты Дмитрия Монатика и Верки Сердючки. Пела и сама невеста. Она посвятила песню мужу, которая называется «Тебе».

Катериная с супругом / Фото из соцсетей

Отметим, что помимо Катерины Гуменюк в Нацотборе участвую еще 15 артистов и групп: [О], KatyaChilly, KHAYAT, David Axelrod, CLOUDLESS, Александр Порядинский, GARNA, JerryHeil, FOSHO, Элина Иващенко, TVORCHI, GIO, KRUTЬ, Go-A и MOONZOO feat. F.M.F. Sure. В этом году состав жюри вошли: шоумен Андрей Данилко, певица Тина Кароль, генеральный директор «Хит FM» Виталий Дроздов. Вести эфиры национального отбора снова будет Сергей Притула.