Украинский фильм, в котором главную роль сыграл участник АТО из Донецка, получил награду в Норвегии

Лента «Атлантида» Валентина Васяновича победила на кинофестивале в Тромсе, в Норвегии. Об этом сегодня, 21 января, сообщила пресс-служба Госкино в Facebook.

«Созданная при поддержке Госкино драма Валентина Васяновича "Атлантида" получила главную награду – премию Aurora кинофестиваля Tromsø International Film Festival, который прошел с 13 по 19 января в Тромсе, Норвегия», – говорится в сообщении.

Уточняется, что в программе фестиваля вместе с «Атлантидой» за победу соревновались еще 11 лент, имевших норвежские премьеры на кинофестивале в Тромсе.

Ранее сообщалось, что на 76-м Венецианском кинофестивале покажут новый фильм украинского режиссера Валентина Васяновича «Атлантида». Картина участвует в конкурсной программе «Горизонты» – второй по значимости после основного конкурса. «Атлантида» – фильм о времени, когда война в Украине закончится, а те, кто воевал, вернутся домой и будут пытаться найти смысл жить заново, без войны. В фильме три актера. Главного героя сыграл бывший журналист из Донецка Андрей Рымарук. Он служил в разведке, а сейчас работает в фонде «Повернись живим» и пока не может полноценно войти в мирную жизнь. На фестивале «Атлантида» получила награду – лучший фильм в программе «Горизонты».