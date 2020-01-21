Министр обороны выступает за сокращение срока службы призывников в армии

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк выступает за сокращение срока службы призывников в армии и за привлечение солдат срочной службы к службе по контракту. Об этом он сказал в интервью «Интерфакс-Украина».

«Я за то, чтобы привлекать широкие слои населения к армейской службе. Это должно быть в нашей стратегии. Политика еще нарабатывается. Готового решения еще нет, пока мы работаем с Генштабом и с украинскими независимыми аналитическими центрами над новой концепцией. В том виде, в котором срочная служба сейчас, она не должна оставаться, потому что это не работает», – сказал Загороднюк.

По его словам, срочная служба не оказывает значительного влияния на способности Вооруженных сил Украины. «У нас сейчас срочной службы – примерно 10%. То есть она не играет особенно большое влияние на способности (Вооруженных сил, – ред.), тем более военнослужащие срочной службы не выполняют задач в зоне проведения операции объединенных сил», – пояснил Загороднюк.

По его словам, если уменьшить срок службы в украинской армии и ввести качественную подготовку солдат, гораздо больше из них будут подписывать контракт о дальнейшей службе. «Конечно, есть смысл уменьшать срок. Многие не хотят, потому что это очень долго, у них есть какие-то жизненные планы и так далее. Если мы введем систему, когда это будет гораздо меньший срок – это будет качественная подготовка, служба в боевых частях – но не в зоне ООС, – они получат опыт. Если мы сможем квалифицированно это подать как совершенно уникальный жизненный опыт, человек будет подготовлен, объяснить, что в жизни это будет очень полезно и физически, и морально, и с точки зрения подготовки, – процент останется, будет намного больше. Но это будет совсем другая система, потому что эту систему реформировать чрезвычайно трудно. Гораздо легче построить вообще новую», – сказал министр.