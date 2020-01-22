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Донетчина: В Андреевской громаде вскоре заработает Центр безопасности граждан

22.01.20 20:08
Фото: скриншот видео / АКМЦ
Фото: скриншот видео / АКМЦ

На Донетчине в Андреевской громаде завершается строительство Центра безопасности граждан, который сможет начать работу в этом году. Общая стоимость проекта составила почти 8,5 млн грн.

Так, раньше на месте будущего Центра безопасности граждан был пустырь. Теперь здесь идет строительство. В новом Центре будут располагаться пожарное депо, кабинет участкового и, при необходимости, врач. В эксплуатацию его планируют запустить уже в этом году.

Общая стоимость проекта в Андреевской громаде составила почти 8,5 млн грн. Как рассказал юрист Андреевской ОТГ Василий Мороз, строительство и закупка оборудования осуществляются за счет средств субвенции.

«Само строительство обошлось в 3 млн 200 тыс. грн, а непосредственно закупка оборудования – компьютеров, другой оргтехники, плюс стиральные машины, койкоместо, шкафы и все остальное, обошлось в 5 миллионов. Но это все деньги субвенции», – рассказал Мороз.

Как отмечается, Центр станет своеобразным блоком безопасности в громаде. В нем будет находиться пожарный автомобиль, сюда будут поступать обращения граждан к полиции и спасателям. Также, в Центр будут выведены изображения всех камер наблюдения Андреевской громады.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам АКМЦ

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