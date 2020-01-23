Экономический паспорт украинца: Эксперт рассказал, почему законопрект могут отозвать

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект «Об экономическом паспорте украинца», согласно которому все дети, рожденные после 1 января 2021 года и прожившие на территории Украины 18 лет, получат долю от использования природных ресурсов на личные счета. О том, почему законопрект могут отозвать еще до рассмотрения, рассказал юрист Андрей Вигиринский, передает «Слово і Діло».

Так, Кабинет министров должен создать «Фонд будущего», который будет накапливать средства в размере 1% от реализации всех полезных ископаемых, добытых на территории Украины, и осуществлять равномерные выплаты владельцам счетов после достижения ими совершеннолетия. Автором законопроекта стал народный депутат Дмитрий Костюк.

«Основной вопрос к автору этого законопроекта, кто будет плательщиком этого 1% в пользу "Фонда будущего"? Этот процент будет отчисляться от реализации по каким ценам? С учетом НДС или без НДС? С рентой или без?», – задается вопросами Андрей Вигиринский.

По его словам, фактически предлагается возложить непонятно на кого дополнительный налог в виде 1% от стоимости проданных полезных ископаемых.

«Стоимость – вопрос оценочный. Сегодня газ продается по 200 долл., завтра – по 300. Что является базой для налогообложения? Сумма сделки за единицу товара? Кто является плательщиком этого 1%: продавец или потребитель? По логике любого нормативного документа конечным плательщиком налога всегда становится потребитель. Поэтому, если речь идет в данном случае о газе, нефти, которые потребляются в Украине, а не экспортируются за границу, то фактически народный депутат предлагает, чтобы граждане доплатили в части, касающейся нефти и газа, плюс 1% к стоимости, по которой они их сегодня покупают», – считает юрист.

Вигиринский заметил, что в странах-экспортерах углеводородов, таких как Эмираты, Россия, Норвегия, Саудовская Аравия, Ирак, существуют Фонды национального благосостояния.

«В России в Фонд национального благосостояния перечисляется сверхприбыль от экспортной стоимости нефти. Если прогнозируемая цена нефти на следующем году в бюджете фиксируется, например, на уровне 30 долларов за баррель, то все, что идет выше этой суммы, это экспортная надбавка, которая наполняет Фонд национального благосостояния. К концу лета этого года в Фонде будет аккумулировано 7% российского ВВП. Это примерно 220 млрд долларов. И они не идут на выплаты гражданам по достижению совершеннолетия. Они идут на национальные проекты», – рассказал эксперт.

В Украине другая ситуация, нам не хватает нефти и газа, поэтому мы их импортируем. Среди полезных ископаемых, добываемых в Украине – песок, щебень, янтарь, никель, ископаемые из которых производятся ферросплавы.

Если говорить об угле, то, по словам Вигиринского, государственные угольные предприятия продают уголь себе в убыток. «Их рентабельность 3 тыс. грн за тонну угля. Они продают по 2 тыс. 300 грн. Государство их дотирует. И если эту стоимость еще и обложат налогом на 1%...», – пояснил он.

«Часть экспортируемых за границу товаров должна считаться с учетом налога на добавленную стоимость или без? В законопроекте это не указывается», – заметил Вигиринский.

Он подчеркнул, что возникает вопрос администрирования налога, поскольку 1% – это фактически налог. «В таком случае этот законопроект должен называться не об экономическом паспорте украинца, а как-то по-другому и, в том числе, должен включать в себя вопрос внесения изменений в Налоговый кодекс. Надо понимать, каким будет порядок уплаты этого налога. Кто выступает плательщиком этого налога, а кто – налоговым агентом. Далее налог направляется в фонды госбюджета. Допустим, если это общий налог, то речь идет о Спецфонде», – прокомментировал юрист.

Также, по его словам, в тексте законопроекта говорится, что бюджет Фонда состоит из 1% от реализации всех украинских полезных ископаемых, а также средств, грантов и дотаций. Кабмин может осуществлять дополнительную государственную поддержку Фонда.

«Это если у нас есть избыточные деньги, некуда их потратить, тогда можно бросить эти деньги в Фонд. Но у нас бездефицитний бюджет не планируется на ближайшие 3 года. И даже если бы он был профицитным, то преимущественно пошел бы на увеличение социальных выплат путем приведения их к социальным нормативам», – уточнил Вигиринский.

Он добавил, что в законопроекте не объясняется, какому министерству будет подчиняться этот Фонд. Его функции – накопление и хранение. «Это означает складывание денег в кучку. Деньги с каждым годом теряют свою цену, соответственно, любой Фонд должен иметь возможность инвестировать средства. Иначе получается, что определенная часть изымается из экономики и лежит мертвым грузом. Один из вариантов, куда Фонд, имея соответствующие инструменты инвестирования, может вкладывать, например, в облигации внутреннего государственного займа», – сказал эксперт.

По его мнению, все то, что добывается, продается и потребляется внутри страны, фактически потребляется населением. Если формируется новый налог на что-то, то увеличиваются расходы украинцев. Из одного кармана убирается, чтобы перевести куда-то, чтобы потом, в будущем, какой-то части украинцев это раздать. Причем, не приумножая, потому что Фонд не имеет инструментов, которые бы помогали инвестировать.

«Если бы мы хотели за счет увеличения налоговой нагрузки увеличивать бюджет, то бюджетные ставки поменяли бы... Сейчас речь идет о том, чтобы увеличивать налоговую нагрузку. Особенно в части полезных ископаемых, когда мы ожидаем инвесторов в газодобычу, нефтедобычу, это глупость, потому что это увеличивает расходную часть инвесторов, и уменьшает их прибыль. Никто этого делать не будет», – считает Андрей Вигиринский, не исключив возможность того, что законопроект отзовут через несколько дней.