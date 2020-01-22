В «ЛНР» мужчина на «Москвиче» врезался в опору ЛЭП

В неподконтрольном украинским властям Красном Луче (после переименования – Хрустальный, Луганская обл.) произошло ДТП. Об этом сообщает пресс-центр «МВД ЛНР».

20 января на одной из улиц пос. Софиевский в Красном Луче (Хрустальном) мужчина 1986 года рождения, управляя автомобилем «Москвич», находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и совершил наезд на опору ЛЭП.

В результате ДТП произошло отключение от электроснабжения 2 тыс. абонентов. Водитель госпитализирован в городскую больницу.