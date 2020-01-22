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В Славянске собираются восстановить бесхозный памятник-самолет (Фото)

22.01.20 11:59
Фото: Деловой Славянск
Фото: Деловой Славянск

В Славянске планируют восстановить памятник-самолет, который долгое время был бесхозным.

Памятник-самолет «Як-40» на ул. Банковской, который долгое время был бесхозным, примут в коммунальную собственность Славянского горсовета. Соответствующая рекомендация была получена на заседании профильной депутатской комиссии городского совета 20 января.

По информации начальника управления коммунальной собственности Людмилы Скибы, предварительно были пройдены все необходимые процедуры, включая комиссионное обследование объекта.

Согласно заключению специалистов, самолет требует ремонта и дальнейшего содержания. В частности, необходима замена 4-х иллюминаторов, частичное восстановление фюзеляжа и покраска. Сколько на это потребуется средств, пока неизвестно.

После приема в коммунальную собственность будет определен балансодержатель данного объекта.

Источник: Деловой Славянск

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