Для школьных столовых в Краматорске планируют закупить современное оборудование

В Краматорске для школьных столовых планируют купить 28 пароконвектоматов на сумму 3,5 млн грн. Соответствующая информация есть в системе ProZorro.

Заказчиком выступает городское Управление образования Краматорского горсовета.

Как указано на сайте ProZorro, для общеобразовательных учебных заведений Краматорска планируется приобрести пароконвектоматы в количестве 28 штук на общую сумму в 3,5 млн грн.

Начало аукциона – 7 февраля. При этом в графе «Сроки поставки» указано, что поставщик может привезти оборудование до 10 августа 2020 года.

Отметим, что пароконвектомат относится к профессиональному кухонному тепловому оборудованию, где используются различные режимы сочетания пара и принудительной конвекции для приготовления пищи.