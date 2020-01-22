В ОБСЕ сообщили о ранении мужчины в неподконтрольном Желтом

В неподконтрольном украинскому правительству Желтом (Славяносербский р-н, Луганская обл.) мужчина получил ранения вследствие срабатывания взрывного устройства. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, опубликованном 21 января.

20 января наблюдатели уточняли информацию о том, что 17 января в Желтом (17 км к северо-западу от Луганска) мужчина получил ранения в результате срабатывания взрывного устройства.

Медработники больницы в Луганске сообщили членам патруля Миссии, что 17 января к ним поступил 68-летний мужчина с ранениями, полученными от срабатывания взрывного устройства.

В этой же больнице команда СММ видела мужчину с бинтовыми повязками на щеках и левой руке. По его словам, он получил осколочные ранения, когда ехал на велосипеде в Желтом.