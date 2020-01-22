Украина владеет достаточными доказательствами, указывающими на присутствие российских войск на Донбассе, – Загороднюк

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что Украина не признает «Л-ДНР» самостоятельными субъектами переговорного процесса по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом Загороднюк сказал в интервью «Интерфаксу».

Он отметил, что Украина категорически не согласна с тем, что «Л-ДНР» имеют политическую самостоятельность и свободу, и не признает стороной процесса эти квазиобразования.

«Другой проблемой является то, что Россия всячески отрицает присутствие своих военных на временно оккупированных территориях Украины, утверждая, что т.н. ДНР/ЛНР имеют политическую самостоятельность и свободу. Мы с этим категорически не согласны. Эти квазиобразования мы не признаем стороной процесса» – отметил министр обороны.

Он подчеркнул, что Украина владеет достаточными доказательствами, указывающих на присутствие российских войск на Донбассе. Эта информация передается международным партнерам Украины.

«Выводите незаконные вооруженные формирования, пусть они разоружаются, и дальше мы возвращаем эти территории под конституционный строй и законодательство Украины», – объяснил Загороднюк.