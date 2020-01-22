ОБСЕ фиксирует признаки военного присутствия в зоне безопасности

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали боевые бронированные машины, размещенные по обе стороны линии соприкосновения. Об этом говорится в отчете Миссии.

Кроме того, 16 января на основе доступных СММ данных воздушного наблюдения были зафиксированы укрепления существующей траншеи и 8 свежих мест огневого поражения (воронок) примерно в 2,5 км к северо-востоку от н. п. Саханка (неподконтрольный правительству, 97 км к югу от Донецка), в зоне, где размещение тяжелого вооружения и военной техники запрещено в соответствии с Пунктом 5 Меморандума 19 сентября 2014 года.

Также по данным воздушного наблюдения были обнаружены укрепления 2 существующих траншей и еще одна новая траншея приблизительно в 2 км к югу от Саханки.

18 марта беспилотный летательный аппарат (БПЛА) СММ малого радиуса действия обнаружил свежее место огневого поражения (воронку) в поле примерно в 350 м к западу от домов гражданского населения в н. п. Березовское (неподконтрольный правительству, 53 км к северо-западу от Луганска). По оценке СММ, она, предположительно, образовалась в результате разрыва 122-мм артиллерийского снаряда, выпущенного с северо-западного направления. Примерно в 850 м к юго-востоку от вышеупомянутой воронки, в поле приблизительно в 80 м к югу от гражданских жилых домов этот БПЛА зафиксировал еще 3 свежих места огневого поражения (воронки). По оценке, воронки возникли в результате разрыва, предположительно, 120-мм минометных мин.

19 января БПЛА СММ малого радиуса действия обнаружил недавно вырытую траншею длиной 300 м на северном крае н. п. Сентяновка (быв. Фрунзе; неподконтрольный правительству, 44 км к западу от Луганска), которая, по оценке, принадлежит незаконным вооруженным формированиям.