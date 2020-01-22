Не следует забывать о людях, проживающих в «серой зоне» на Донбассе, – посол Литвы

Не следует забывать о людях, проживающих в «серой зоне» на Донбассе. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом в Краматорске во время круглого стола на тему: «Реинтеграция Донбасса. Европейский взгляд» сообщил чрезвычайный и полномочный посол Литовской Республики в Украине Марюс Януконис.

По его словам, за несколько лет улучшились дороги, инфраструктура на подконтрольной части Донбасса. «Конечно, необходимо создавать контраст с оккупированной территорией, чтобы это была привлекательная территория для людей. Это одно из главных заданий для власти», – сказал Марюс Януконис.

«Балтийские страны не являются большими донорами, Польша, может, немного больше. Но мы тоже хотим конкретными шагами, действиями присоединиться к помощи людям, которые живут тут – и гражданским, и военным. Что касается Литвы, не только государство, но и общество помогает Украине», – добавил он.

Помощь оказывают и международные организации, в том числе проживающим в «серой зоне». Марюс Януконис отметил, что был удивлен, что огромное количество людей проживает в «серой зоне». «Это конкретные люди с конкретными потребностями в сложной ситуации, и мы не должны забывать о них», – отметил посол.