RU
Все новости

Сначала безопасность, потом все остальные демократические процессы, – Загороднюк о Минских соглашениях

22.01.20 08:58
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Украина в целом согласна с положениями Минских соглашений, за исключением последовательности мероприятий в рамках договоренностей, продолжая настаивать на том, что сначала необходимо обеспечить безопасность и восстановление контроля над границей с Россией, а потом обеспечивать проведение всех других демократических процессов. Об этом в интервью «Интерфакс Украина» заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

«В целом мы согласны с положениями Минских соглашений, за исключением одной конкретной ситуации, которую уже озвучивала украинская власть. Речь идет о том, что мы не согласны, чтобы мероприятия в рамках договоренностей выполнялись именно в такой последовательности. И поэтому настаиваем, что сначала должна быть безопасность , восстановление контроля над границей с Россией, а уже потом – все остальные демократические процессы, которые будут происходить», – сказал Загороднюк.

«И это абсолютно нормально. В Украине с этим все согласны, и мы на этом будем стоять. В остальном Минские договоренности являются для нас более или менее приемлемыми, ведь там прописаны две ключевые вещи – расформирование и разоружение незаконных формирований и вывод иностранных войск», – добавил министр.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк