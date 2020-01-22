Сначала безопасность, потом все остальные демократические процессы, – Загороднюк о Минских соглашениях

Украина в целом согласна с положениями Минских соглашений, за исключением последовательности мероприятий в рамках договоренностей, продолжая настаивать на том, что сначала необходимо обеспечить безопасность и восстановление контроля над границей с Россией, а потом обеспечивать проведение всех других демократических процессов. Об этом в интервью «Интерфакс Украина» заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

«В целом мы согласны с положениями Минских соглашений, за исключением одной конкретной ситуации, которую уже озвучивала украинская власть. Речь идет о том, что мы не согласны, чтобы мероприятия в рамках договоренностей выполнялись именно в такой последовательности. И поэтому настаиваем, что сначала должна быть безопасность , восстановление контроля над границей с Россией, а уже потом – все остальные демократические процессы, которые будут происходить», – сказал Загороднюк.

«И это абсолютно нормально. В Украине с этим все согласны, и мы на этом будем стоять. В остальном Минские договоренности являются для нас более или менее приемлемыми, ведь там прописаны две ключевые вещи – расформирование и разоружение незаконных формирований и вывод иностранных войск», – добавил министр.