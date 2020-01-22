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Россия должна нести ответственность за свои действия на Донбассе, – посол Литвы

22.01.20 09:26
Марюс Януконис
Марюс Януконис

Россия должна нести ответственность за свои действия на Донбассе. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом в Краматорске во время круглого стола на тему: «Реинтеграция Донбасса. Европейский взгляд» сообщил чрезвычайный и полномочный посол Литовской Республики в Украине Марюс Януконис.

«Конечно, мы хотим, чтобы как можно скорее наступил мир на востоке Украины. Но мы видим, что конфликт не заканчивается, мы видим обстрелы, мы видим продолжение этого конфликта», – отметил Марюс Януконис.

«Очень важно также не забывать, кто начал этот конфликт, кто создал этот конфликт. Без этих фундаментальных вопросов мы не можем двигаться далее. И Россия должна нести ответственность за свои действия», – сказал посол.

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