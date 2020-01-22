Путин может уйти с должности уже в 2020 году: Политолог объяснил, почему

В России не исключают, что президент Владимир Путин может оставить свой пост досрочно уже в нынешнем году – после проведения конституционной реформы. Либо максимум в следующем, но до выборов новой Государственной Думы, которые состоятся в сентябре 2021 года. Именно этим оппозиционный российский политолог Дмитрий Орешкин пояснил спешку, с которой сейчас осуществляется конституционная реформа и кадровые изменения в руководстве РФ. Об этом Орешкин заявил в интервью «Сегодня».

«Полагаю, пока что он (Владимир Путин, – ред.) сосредоточится на конституционной реформе. Чтобы затем спокойно уйти в отставку в 2021 году, стать премьером, а затем уже предлагать в президенты кого угодно из своей обоймы. Главное, что пакет реальных полномочий – в руках Путина.... Как я понимаю, сейчас он поставил задачу максимально ускорить процесс. А если он ускоряет, то зачем ему ждать? Там еще бабушка надвое гадала, какой будет новая Госдума. А сейчас у него есть конституционное большинство. Он прекрасно знает, что сейчас он может переделать Конституцию. Поэтому логично переделать ее сейчас и стать премьером. А кого там потом изберут президентом – это уже не жизненно важно. Поэтому все это надо делать срочно, до 2021 года. Кстати, может, именно поэтому такая спешка», – отметил Орешкин.