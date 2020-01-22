Мало двигаются пенсионеры, надо выводить их на марафонские дистанции: В «ДНР» обсуждают «пенсионную верификацию»

С 1 февраля по 30 мая в «ДНР» пройдет верификация местных пенсионеров. Ее должны пройти также работающие пенсионеры. Эта тема вызвала бурное обсуждение в социальных сетях.
Данная инициативы оценена неоднозначно. Жители неподконтрольной украинскому правительству части Донецкой области считают, что такая проверка, в первую очередь, вызвана желанием определить, сколько России потребуется средств для выплаты пенсий на контролируемой ею территории.
- Лариса: «Это для того, чтобы РФ знала сколько денег для пенсионеров надо и отслеживать их»;
- Виктория: «В РФ хотят посчитать сколько пенсионеров, сколько их умрет в ближайшее время и определить – сколько денег сюда нужно для них вбухивать»;
- Александр : «Тогда пусть РФ этим и занимается, присылает сюда волонтеров, которые будут ходить по домам и верифицировать пенсионеров».
Как один из вариантов, по мнению местных жителей, отсечь тех, кто получает пенсии в Украине и «ДНР».
- Женя: «Щас те, кто смиренно мотается на идентификацию в Украину, начнут орать, что их притесняют и напрягают здесь».
Кроме того, пользователи считают, что проведение верификации вызовет определенные трудности у пенсионеров, так как это вызовет ажиотаж и большие очереди в управлениях «пенсионного фонда» и проблемы для пожилых людей.
- Ольга: «В прошлом году верификация несколько минут заняла, больше в очереди просидела»;
- Евгения: «Я сейчас представила, как нашим старикам из Еленовки и окружающих поселков ехать в ПФ на Соловки, стоять в очереди и потом возвращаться назад. Они в 65-70 там уже развалюхи»;
- Оксана: «В Украину моя мать не ездит, а найти ее трудовую я не могу. И ее везти в пенсионный мне более, чем затруднительно. Правда, смешно, когда таких проблем нет?»;
- Ирина: «Представляю очереди в пенсионный. А если человек работает… Выходной? То есть, полдня на ПФ в лучшем случае, если попадешь в кабинет. Паспорта мы получили, имея доказательство того, что здесь живем. Снова толпы народа»;
- Кристина: «Работающие пенсионеры отчисляют ежемесячно в пенсионный фонд. Разве это не доказывает, что пенсионер живет и работает в ДНР? Хоть бы это додумались учесть»;
- Кристина» «Бей чужих, чтобы свои боялись. Чего таскать (думаю к тому времени грипп свирепствовать будет) на проверку рабочего пенсионера? Мне в сраку лет, работаю, отчисляю государству и должна буду доказывать, что я есть? Тут и так песок струится пока отработаешь. Так нет – дуй в очередь себя показать»;
- Артем Тищенко: «Мало... Мало двигаются пенсионеры, надо выводить их на марафонские дистанции»;
- Евгения: « Просто лишний повод для социального накала».
Также местные жители обсуждают варианты, которые смогут облегчить процесс верификации.
- Евгения: «Есть ли возможность подумать под мобильными точками верификации для отдаленных районов? Еленовка и прилежащие к ней поселки – это Ленинский ПФ. Пенсионеров тьма, дорога тяжелая. С учетом очередей и графика автобуса им несладко придется»;
- Татьяна: «Да пусть бы посадили вместо одной девушки-три! И так по-любому вопросу. И очереди бы не создавали и организовали рабочие места»
- Татьяна: «Глупость в сумасшедшие очереди в паспортном столе вливать еще и поток пенсионеров за адресной справкой. Люди стоят с 5 утра, в 9 пошла свирестелка, переписала 10 стоящих человек и ушла. Через 10 мин. подошли еще пожилые женщины и приплясывая на морозе, отстояли 4 часа. Их не приняли, потому что их не записали! И не предупредили что не примут! И женщины под 70 промерзли зря! 10 чел в день! Это нормальная пропускная способность»;
- Дана: «Это что, каждый год гонять будут? Пусть хоть электронную очередь сделают»;
- Геннадий: «Вот если отделениям ПФ хватит мозгов проводить верификацию отдельно от общего приема граждан, может быть процесс займет не много времени. Но в лучшее плохо верится»;
- Виктория: «Как вариант, можно было бы облегчить работу ПФ и некоторых граждан (пенсионеров), следующим: все кто получают пенсию в ЦРБ (почта, если там получают, и представителя пф с почтальоном по адресам) там же и проходить верификацию, пенсионер все равно приходит в банк за пенсией, подает документ удостоверяющий личность. На это ресурсов дополнительные не нужно».
При этом некоторые считают верификацию оправданной необходимостью.
- Евгения: «А что делать, надо всех учесть. К самым старым приедут. Во всем должен быть порядок. Везде все и все должны быть учтены, унифицированы, подогнаны под одни правила и под один закон. Больше Украины здесь не будет, и придется с этим смириться и жить по иному, как бы кому не хотелось тихо сидеть»;
- Игорь: «Эх. Пора вводить ежемесячную отметку. Люди в Крымах живут, а пенсию тут соседи получают на карту»;
- Алексей: «Не нагоняйте панику. Такие учеты проводятся регулярно. Украина "арканит" каждые 2 месяца. А в ДНР еще по-божески раз в 2 года переписывает реальных получателей пенсий»;
- Ирина: «Раньше пенсию платили по месту проживания и выплачивал почтальон лично пенсионеру. Сейчас много случаев, когда выехал пенсионер, к примеру, в Украину. Помер, а пенсия приходит на карточку. Есть и ряд других случаев»;
- Света: «Верификация нужна! Есть случаи, когда оформлялся пенсионер у частника работать… Пенсионера давно нет, но по отчетам работает и пенсию по карточке получает, а его давно нет в живых. Не стоните! Надо пройти верификацию, значит надо, тем более, что для этого четыре месяца дано».