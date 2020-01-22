Посол Польши оценил потенциал городов Донбасса

У городов Донбасса – большой потенциал. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом в Краматорске во время круглого стола на тему: «Реинтеграция Донбасса. Европейский взгляд» сообщил чрезвычайный и полномочный посол Республики Польша в Украине Бартош Цихоцкий.

Он отметил, что позиция Польши следующая: пока аннексированный Россией Крым и неподконтрольная украинским властям часть Донбасса не станут подконтрольными Украины, отношение Польши к РФ не изменится.

«Для Польши, соседа, война России против Украины, война России против Грузии, дестабилизация Молдовы – это не экзотическая тема», – сказал посол.

Бартош Цихоцкий подчеркнул, что важно, какую позицию занимает Украина в Минске, как проходят переговоры с РФ.

Цихоцкий также отметил, что на Донбассе он не впервые, но в некоторых городах побывал в первый раз. «Большой потенциал. Индустрии, туризма, талантов людей. Только нужно не препятствовать и помогать. Мы, как дипломаты, будем содействовать, чтобы польский бизнес, представители спорта, культуры, туризма приезжали, контактировали», – сказал он.